Дэна Уайт: не знаю, кто такой Кадыров
Глава UFC Дэна Уайт признался, что он не общался с президентом Чечни Рамзаном Кадыровым и рассказал, что не знает его лично.
«Знаю ли Кадырова? Нет. Я даже не видел его. Приглашённый гость? Не знаю его, не видел ни разу» — сказал Уайт на пресс-конференции после завершения турнира UFC 242.
Рамзан Кадыров присутствовал на турнире UFC 242 в Абу-Даби, где поддержал ряд российских бойцов. После завершения шоу он похвалил Хабиба Нурмагомедова за удачный бой с Дастином Порье.
Напомним, что Хабиб победил удушающим приёмом в третьем раунде. Эта победа стала для него 28 в карьере в смешанных единоборствах, в пассиве Нурмагомедова нет ни одного поражения.
«Чемпионат» вёл трансляцию боя Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье.
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15:55Лоза: Хабиб должен придушить Порье Эксклюзив
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