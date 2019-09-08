Дэна Уайт: не знаю, кто такой Кадыров

Глава UFC Дэна Уайт признался, что он не общался с президентом Чечни Рамзаном Кадыровым и рассказал, что не знает его лично.

«Знаю ли Кадырова? Нет. Я даже не видел его. Приглашённый гость? Не знаю его, не видел ни разу» — сказал Уайт на пресс-конференции после завершения турнира UFC 242.

Рамзан Кадыров присутствовал на турнире UFC 242 в Абу-Даби, где поддержал ряд российских бойцов. После завершения шоу он похвалил Хабиба Нурмагомедова за удачный бой с Дастином Порье.

Напомним, что Хабиб победил удушающим приёмом в третьем раунде. Эта победа стала для него 28 в карьере в смешанных единоборствах, в пассиве Нурмагомедова нет ни одного поражения.

«Чемпионат» вёл трансляцию боя Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье.