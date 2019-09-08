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Хабиб: Порье — один из лучших в мире. Думаю, это был классный бой

Хабиб: Порье — один из лучших в мире. Думаю, это был классный бой
Бокс/ММА / ММА 0

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился эмоциями от победы над Дастином Порье в главном бою турнира UFC 242 в Абу-Даби.

«Порье — один из лучших в мире. Я ожидал такого сложного боя. Думаю, это был классный бой», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции.

Хабиб на турнире UFC 242 одержал победу удушающим приёмом, сломив сопротивление соперника в третьем раунде. Нурмагомедов во второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC. Эта победа стала для него 28 в смешанных единоборствах, при этом он не потерпел ни одного поражения.

«Чемпионат» вёл онлайн-трансляцию боя Хабиб — Порье.

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