Нурмагомедов: мой следующий соперник? Двойной чизбургер с соком и стейком

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов после победы над Дастином Порье в главном бою турнира UFC 242 в Абу-Даби отшутился на вопрос о своём следующем сопернике.

«Мой следующий соперник? Двойной чизбургер с соком и стейком. Я хочу этого. Дайте мне несколько дней», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции.

Хабиб на турнире UFC 242 одержал победу удушающим приёмом, сломив сопротивление соперника в третьем раунде. Нурмагомедов во второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC. Эта победа стала для него 28 в смешанных единоборствах, при этом он не потерпел ни одного поражения.

«Чемпионат» вёл онлайн-трансляцию боя Хабиб — Порье.