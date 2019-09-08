Хабиб Нурмагомедов вновь выпрыгнул из клетки после боя. Видео

В Абу-Даби завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 242. В его главном поединке выступили Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье. Хабиб уверенно выиграл в первом раунде, а во втором пропустил несколько жёстких ударов, тем не менее также записал себе в актив пятиминутку.
В третьем раунде Порье попытался провести удушающий приём, но Хабиб перехватил атаку соперника и сам провёл удушающий приём, оформив досрочную победу.
После завершения поединка президент UFC Дэна Уайт в своём «инстаграме» опубликовал видео с эмоциями Нурмагомедова от победы.
Видео доступно в «инстаграме» Дэна Уайта.
Для Порье это поражение стало первым с 2016 года. Нурмагомедов же во второй раз защитил титул чемпиона, одержав 28-ю победу в карьере.
Напомним, предыдущий бой Хабиб провел 6 октября 2018 года в Лас-Вегасе. Он победил ирландца Конора Макгрегора в бою за титул чемпиона UFC в лёгком весе. После боя россиянин перепрыгнул клетку и спровоцировал массовую драку.
«Чемпионат» вёл онлайн-трансляцию поединка Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье.
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