Нурмагомедов рассказал, почему выпрыгнул из клетки после победы над Порье

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, почему выпрыгнул из клетки и обнял президента организации Дэна Уайта после победы над Дастином Порье в главном бою турнира UFC 242 в Абу-Даби.

«Почему обнял Дэну Уайта? Когда выиграл, там сидели три моих дяди. Но они сидели за Уайтом. Пока до них прыгал, мог на бетон приземлиться. Потому прыгнул через него, Дэна мягенький, прыгнул через него. Получилась небольшая неразбериха. Это был прыжок радости», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции.

Хабиб на турнире UFC 242 одержал победу удушающим приёмом, сломив сопротивление соперника в третьем раунде. Нурмагомедов во второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC. Эта победа стала для него 28 в смешанных единоборствах, при этом он не потерпел ни одного поражения.

Напомним, предыдущий бой Хабиб провел 6 октября 2018 года в Лас-Вегасе. Он победил ирландца Конора Макгрегора в бою за титул чемпиона UFC в лёгком весе. После боя россиянин перепрыгнул клетку и спровоцировал массовую драку.