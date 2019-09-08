Макгрегор хочет провести бой с Нурмагомедовым в Москве

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор выразил желание провести с россиянином Хабибом Нурмагомедовым в Москве.
«Назначьте мой реванш в Москве», — написал Макгрегор в своём «твиттере».
Вчера, 7 сентября, Нурмагомедов победил американца Дастина Порье удушающим приёмом в третьем раунде. Россиянин во второй раз успешно провёл защиту титула и продлил победную серию в смешанных единоборствах до 28 боёв. Что касается Порье, то американец лишился пояса временного чемпиона.
До боя с Порье Хабиб выходил в октагон в октябре 2018 года на турнире UFC 239, победив Макгрегора удушающим приёмом в четвёртом раунде. После боя началась массовая драка, из-за чего Нурмагомедов и Макгрегор были дисквалифицированы на длительные сроки. Макгрегор с тех пор не провёл ни одного боя.
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