Макгрегор хочет провести бой с Нурмагомедовым в Москве

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор выразил желание провести с россиянином Хабибом Нурмагомедовым в Москве.

«Назначьте мой реванш в Москве», — написал Макгрегор в своём «твиттере».

Вчера, 7 сентября, Нурмагомедов победил американца Дастина Порье удушающим приёмом в третьем раунде. Россиянин во второй раз успешно провёл защиту титула и продлил победную серию в смешанных единоборствах до 28 боёв. Что касается Порье, то американец лишился пояса временного чемпиона.

До боя с Порье Хабиб выходил в октагон в октябре 2018 года на турнире UFC 239, победив Макгрегора удушающим приёмом в четвёртом раунде. После боя началась массовая драка, из-за чего Нурмагомедов и Макгрегор были дисквалифицированы на длительные сроки. Макгрегор с тех пор не провёл ни одного боя.