Хабиб: для завершения боя Порье нужно было меня задушить до потери сознания

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу над Дастином Порье в главном бою турнира UFC 242 в Абу-Даби.

«Как я чувствовал себя во втором раунде после ударов Порье? Никто не любит, когда вам бьют по лицу. Что будет, если я сейчас ударю вас. Но я всё контролировал. Единственное, он был очень близок к гильотине. Это была очень хорошая гильотина, но я ожидал этого от него, ведь я смотрел его бои. Из-за этой попытки он потерял много сил и энергии. Это была часть моей игры.

Во время гильотины критического момента не было. Первый раз был очень хороший и плотный. Второй раз я специально оставил шею, потому что второй раз был более слабым. Чувствовал, что он тратит энергию. Гильотина забирает много сил. Чувствовал, что он тратит силы. План сработал, после он физически надломился и подустал. Для завершения боя ему нужно было меня задушить до потери сознания», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции.

Хабиб на турнире UFC 242 одержал победу удушающим приёмом, сломив сопротивление соперника в третьем раунде. Нурмагомедов во второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC. Эта победа стала для него 28 в смешанных единоборствах, при этом он не потерпел ни одного поражения.

«Чемпионат» вёл онлайн-трансляцию боя Хабиб — Порье.