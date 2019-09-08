Гаджиев: имя Хабиба весит не меньше, чем имя Фёдора Емельяненко

Генеральный продюсер компании Fight Nights Global Камил Гаджиев прокомментировал победу чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в главном поединке турнира UFC 242 с обладателем титула временного чемпиона американцем Дастином Порье.

«Очень интересный и драматичный бой. Всё могло закончиться в первом раунде. Хорошо, что этого не произошло и зритель смог насладиться зрелищем. Порье большой молодец. Он пытался что-то противопоставить Хабибу, и была даже попытка удушающего приёма. Американец подготовился к бою, и это было видно. Была драма, была интрига и, конечно же, победа «орла», — приводит слова Гаджиева «РБК-Спорт».

Гаджиев также считает, что Нурмагомедов и Фёдор Емельяненко одинаково великие спортсмены.

«Я сейчас не буду говорить, кто лучше и кто более великий. Однозначно оба великие. Хабиб не только после этого боя, но и ранее уже вписал своё имя как чемпион UFC. И это имя весит не меньше, чем имя Фёдора», — сказал Гаджиев.

«Чемпионат» вёл онлайн-трансляцию поединка Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье.