Лучшие моменты боя Махачева на турнире UFC 242 в Абу-Даби. Видео

В Абу-Даби завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 242. В основном карде турнира встретились россиянин Ислам Махачев и Дэви Рамос.

Первый раунд прошёл в разведке, бойцы выбрасывали малое количество ударов и действовали достаточно пассивно. Со второй пятиминутки Махачев стал наращивать обороты и плотно завладел инициативой. Ислам был лучше как в стойке, так и в борьбе. В третьем раунде он потряс бразильца и был близок к досрочной победе, но Рамос сумел выстоять до финального гонга.

По итогам трёх раундов судьи отдали победу Махачеву единогласным решением — 29:27, 30:26, 30:26.

Видео также доступно на «Чемпионате».

Главным боем вечера единоборств в Абу-Даби стал поединок Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье. Россиянин одержал победу удушающим приёмом, сломив сопротивление соперника в третьем раунде. Нурмагомедов во второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC. Эта победа стала для него 28 в смешанных единоборствах, при этом он не потерпел ни одного поражения.