Нурмагомедов: больше не хочу драться на одном турнире с друзьями

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о давлении, которое на него оказывали поединки Зубайры Тухугова и Ислама Махачева перед боем с Дастином Порье.
На турнире UFC 242 в Абу-Даби Махачев единогласным решением судей победил бразильца Дэви Рамоса, а бой Тухугова с новобранцем UFC Лероном Мерфи закончился вничью.
«Больше не хочу драться на одном турнире с друзьями. Это очень давило. Ислам дрался, после Ислама был Барбоза и я даже не разогрелся. Зуба дрался. Больше так не хочу. Увидели плюсы и минусы. Минусов больше», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции.
Хабиб на турнире UFC 242 одержал победу удушающим приёмом, сломив сопротивление соперника в третьем раунде. Нурмагомедов во второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC. Эта победа стала для него 28 в смешанных единоборствах, при этом он не потерпел ни одного поражения.
- 8 сентября 2019
-
03:52
-
03:36
-
03:27
-
02:55
-
02:41
-
02:30
-
02:08
-
01:48
-
01:30
-
01:18
-
01:12
-
01:00
-
00:55
-
00:49
-
00:42
-
00:40
-
00:34
-
00:31
-
00:23
-
00:18
-
00:12
-
00:07
- 7 сентября 2019
-
23:57
-
23:46
-
23:42
-
23:24
-
23:21
-
23:16
-
23:08
-
22:44
-
22:37
-
22:07
-
21:40
-
21:33
-
21:20