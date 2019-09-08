Нурмагомедов: больше не хочу драться на одном турнире с друзьями

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о давлении, которое на него оказывали поединки Зубайры Тухугова и Ислама Махачева перед боем с Дастином Порье.

На турнире UFC 242 в Абу-Даби Махачев единогласным решением судей победил бразильца Дэви Рамоса, а бой Тухугова с новобранцем UFC Лероном Мерфи закончился вничью.

«Больше не хочу драться на одном турнире с друзьями. Это очень давило. Ислам дрался, после Ислама был Барбоза и я даже не разогрелся. Зуба дрался. Больше так не хочу. Увидели плюсы и минусы. Минусов больше», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции.

Хабиб на турнире UFC 242 одержал победу удушающим приёмом, сломив сопротивление соперника в третьем раунде. Нурмагомедов во второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC. Эта победа стала для него 28 в смешанных единоборствах, при этом он не потерпел ни одного поражения.