Хабиб: я заслуживаю быть первым номером pound-for-pound

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов дал комментарий после победы над Дастином Порье в главном бою турнира UFC 242 в Абу-Даби.

«Я заслуживаю быть первым номером pound-for-pound. Я заслуживаю этого. Я ни разу не проигрывал», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции.

Нурмагомедов одержал над Порье досрочную победу. В третьем раунде российский спортсмен сумел сломить сопротивление американца и одержал победу, проведя удушающий приём.

Таким образом, Нурмагомедов во второй раз успешно провёл защиту титула и продлил победную серию в смешанных единоборствах до 28 боёв. Что касается Порье, то американец лишился пояса временного чемпиона. У Дастина прервалась серия из пяти побед кряду, он проиграл впервые с 2016 года.