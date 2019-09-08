Хабиб: я заслуживаю быть первым номером pound-for-pound
Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов дал комментарий после победы над Дастином Порье в главном бою турнира UFC 242 в Абу-Даби.
«Я заслуживаю быть первым номером pound-for-pound. Я заслуживаю этого. Я ни разу не проигрывал», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции.
Нурмагомедов одержал над Порье досрочную победу. В третьем раунде российский спортсмен сумел сломить сопротивление американца и одержал победу, проведя удушающий приём.
Таким образом, Нурмагомедов во второй раз успешно провёл защиту титула и продлил победную серию в смешанных единоборствах до 28 боёв. Что касается Порье, то американец лишился пояса временного чемпиона. У Дастина прервалась серия из пяти побед кряду, он проиграл впервые с 2016 года.
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