Емельяненко: теперь весь бойцовский мир будет изучать Хабиба

Российский боец ММА Александр Емельяненко поздравил Хабиба Нурмагомедова с победой над Дастином Порье, а также подсказал, над чем ему нужно работать, чтобы победить Флойда Мейвезера.
«Первое, что хочу сделать, это поздравить Хабиба с заслуженной победой. Хабиб – ты молодец, чемпион. Перетерпел, бой был непростым, нелёгким. Я вчера переживал, кричал перед телевизором, даже голос осип. Хабиб — молодец, заставил понервничать. В итоге это всё вознаградилось. Мы радовались за тебя, когда ты выиграл.
Что я хочу сказать, что Хабиба после этой победы будет изучать весь бойцовский мир. Будут под него готовиться как борцы, так и ударники. У него отстающая часть – ударная техника. Против него будут выходить сейчас ударники. Они будут стараться претерпеть бой, научиться, хоть как-то защищаться от борьбы и стараться его побить в стойке, используя его более слабые стороны. Как борец Хабиб очень хорош, безупречен. Он контролирует бой, всматривается в соперника, но теперь ему нужно подтянуть ударную технику, тем более, если он собирается боксировать с Флойдом Мейвезером. Ему нужно уделить внимание боксу и работать. А так все хорошо. Нужно уделить внимание боксу, работе на ногах, перестроить немножко борцовские мышцы на выносливость боксерскую, на подвижность. А так, взрыв есть, сила есть, теперь нужна выносливость. Над этим стоит поработать, чтобы провести красивый бой с Мейвезером», — сказал Емельяненко в своём «инстаграме».
Посмотреть видео можно в «инстаграме» Емельяненко.
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