Бой Бейдера и Конго признан несостоявшимся

В Сан-Хосе (штат Калифорния, США) завершился турнир по смешанным единоборствам, главным событием которого стала титульная встреча в тяжёлом весе между Райаном Бейдером и Чейком Конго. Обладатель титула Бейдер начал достаточно неплохо и прессинговал 44-летнего француза, но в одном из эпизодов попал сопернику в глаз. Конго не сумел продолжить бой, схватка была признана несостоявшейся.
Отметим, это было первое появление Бейдера в октагоне после январской победы в финале Гран-при Bellator над Фёдором Емельяненко. Конго же провёл первый поединок после победы над Виталием Минаковым в феврале 2019 года.
В основном карде турнира в Сан-Хосе также стартовал турнир Гран-при Bellator в полулёгком весе. Уже в четвертьфинале его покинул экс-чемпион лиги Пэт Каррен, уступивший Адаму Боричу.
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