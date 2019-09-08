Галустян поздравил Нурмагомедова с победой над Порье
Российский телеведущий, комик и шоумен Михаил Галустян поздравил с очередной победой чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
«Лучший. С победой!» — написал Галустян на своей странице в социальной сети.
Соответствующий пост можно увидеть на странице Михаила Галустяна в «Инстаграме».
Напомним, вчера, 7 сентября, Хабиб Нурмагомедов выступил на турнире UFC 242 в Абу-Даби. Его соперником в главном бою шоу стал Дастин Порье. Россиянин справился с соперником за три раунда, победив удушающим приёмом. Для него это была вторая защита титула. Пояс чемпиона он завоевал в апреле 2018 года, а первую защиту провёл в октябре минувшего года в бою с Конором Макгрегором.
«Чемпионат» вёл онлайн-трансляцию боя Хабиб vs Порье.
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