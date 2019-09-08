Гарантированный гонорар Хабиба за бой с Порье стал рекордным в истории UFC

Стало известно, какая гарантированная сумма гонорара полагается Хабибу Нурмагомедову за выступление на турнире UFC 242. За бой с Дастином Порье россиянин заработал более $ 6 млн. Так, $ 6 млн — гарантированная выплата, которая была оговорена ещё до поединка. Ещё $ 50 тыс. Хабиб получил за лучшее выступление вечера, к этому добавляются ещё $ 40 тыс. за участие в медиамероприятиях, сообщает пресс-служба UFC.

При этом здесь не указана сумма, которую получит Хабиб за продажу платных трансляций. Она будет подсчитана позже. Отметим, что гарантированная выплата в размере $ 6 млн стала рекордной в истории UFC.

В прошлом поединке, когда Хабиб дрался с Конором Макгрегором, гарантированная сумма составляла $ 2 млн.

Напомним, вчера, 7 сентября, Нурмагомедов победил Дастина Порье на турнире в Абу-Даби. «Чемпионат» провёл онлайн-трансляцию боя Хабиб — Порье.