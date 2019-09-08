Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье. Видеообзор боя
Вчера, 7 сентября, в Абу-Даби состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 242. В главном его событии встретились Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье. Россиянин уверенно выиграл первый раунд, но во втором испытал небольшие проблемы, пропустив несколько тяжёлых ударов от соперника. В третьей пятиминутке Порье попробовал провести приём гильотиной, но Хабиб сумел защититься, а вскоре сам провёл удушающий приём и оформил досрочную победу.
Этот успех стал для Нурмагомедова 28 в смешанных единоборствах. Также это уже 12 кряду победа бойца в UFC. Он по-прежнему не знает горечи поражений. Что касается Порье, то он проиграл впервые с 2016 года и потерял титул временного чемпиона организации.
«Чемпионат» вёл онлайн-трансляцию боя Хабиб vs Порье.
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