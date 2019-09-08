Как Хабиб отъедается после боя с Порье. Видео
Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов показал, чем он питается после победного поединка с Дастином Порье. В «сторис», на своей странице в «Инстаграме», он выложил видео большого обеденного стола. Судя по всему, в дневной рацион Хабиба вошли бургеры, сендвичи, мясные стейки, кока-кола и восточные сладости. После боя с Порье Хабиб отметил, что следующий его бой состоится с «бургером, стаканом сока и стейком».
Напомним, что менее чем за двое суток до взвешивания россиянину необходимо было согнать 6 кг лишнего веса. А перед боем он сумел набрать уже 8 кг.
Вчера, 7 сентября, Нурмагомедов на турнире UFC 242 в Абу-Даби победил Дастина Порье. «Чемпионат» вёл онлайн-трансляцию боя Хабиб — Порье.
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