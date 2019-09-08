Нурмагомедов: многое пройдено и многое предстоит пройти

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов выложил первый пост в социальной сети «Инстаграм» после победы на турнире в Абу-Даби над Дастином Порье. В нём он поблагодарил болельщиков за поддержку, а также поделился мыслями о пройденном карьерном пути.

«Слава богу, многое пройдено и ещё много чего предстоит пройти. Как говорит всегда нам отец: сохраняя прежние качества, двигаемся дальше. Спасибо большое всем, кто болел, переживал и молился за нашу команду, на этот раз поддержка была на другом уровне, искренне благодарю каждого», — написал Нурмагомедов.

Соответствующий пост можно увидеть на официальной странице Нурмагомедова в социальной сети «Инстаграм».

«Чемпионат» вёл прямую трансляцию боя Хабиб — Порье.