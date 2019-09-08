Порье намекнул на возможное завершение карьеры

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье, потерявший титул в бою с Хабибом Нурмагомедовым, дал понять, что после неудачи на турнире в Абу-Даби он может завершить карьеру.

«Спасибо за поддержку, это много значит для меня. Если я снова буду драться, я вернусь сильным. Если нет, то посмотрим, что бог приготовил для меня», — сказал Порье в сторис на своей странице в «Инстаграме».

Бой Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье состоялся вчера, 7 сентября. Американец проиграл Хабибу удушающим приёмом в третьем раунде. Это поражение стало для него первым с 2016 года. Всего в UFC он провёл 23 поединка, победив в 17 из них. Ещё пять раз он потерпел поражения, а один бой был признан несостоявшимся.

«Чемпионат» провёл онлайн-трансляцию поединка Хабиб — Порье.