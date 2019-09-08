Тактаров: Хабиб переоценивает свои возможности в стойке

Бывший боец смешанных единоборств Олег Тактаров поделился мыслями о чемпионе UFC в лёгком весе Хабибе Нурмагомедове, отметив, что у того всё же есть слабые места. В частности, Тактаров считает, что Хабиб слишком переоценивает свои возможности в стойке.
«Слабые места Хабиба? Остались те же проблемы — сгонка и ещё есть такая фигня — переоценка себя. Я уже говорил о ней выше. Он переоценивает свои возможности в стойке. Первый серьёзный просчёт будет из-за этого. В стойке он обязательно это сделает. И это не его проблема — так у всех.
Что потом? Он соберётся и очень достойно закончит карьеру», — сказал Тактаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
Вчера, 7 сентября, Нурмагомедов на турнире UFC 242 в Абу-Даби победил Дастина Порье. «Чемпионат» вёл онлайн-трансляцию боя Хабиб — Порье.
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