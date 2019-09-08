Нурмагомедов обошёл Бузову, став самым популярным россиянином в «Инстаграме»

За последние несколько дней количество подписчиков на страницу Хабиба Нурмагомедова в «Инстаграме» резко возросло. Благодаря этому чемпион UFC обошёл по этому показателю известную телеведущую и певицу Ольгу Бузову, став самым популярным россиянином в «Инстаграме».

На данный момент чсло подписчиков Нурмагомедова составляет около 16 325 000, в то время как у Бузовой их меньше примерно на 7000. В целом за последнюю неделю на Хабиба подписалось более полумиллиона новых подписчиков.

Рост его популярности в первую очередь связан с очередным поединком. 7 сентября на турнире в Абу-Даби Нурмагомедов победил удушающим приёмом Дастина Порье и во второй раз защитил титул чемпиона.

«Чемпионат» вёл онлайн-трансляцию боя Хабиб — Порье.