Источник: Ковалёв встретится с Альваресом 2 ноября

Российский боксёр, чемпион мира по версии WBO Сергей Ковалёв вернётся на ринг 2 ноября 2019 года, сообщает The Athletic. Соперником Ковалёва станет чемпион мира по версиям WBC Franchise и WBA Super мексиканцем Сауль Альварес.
По информации источника, стороны боксёров договорились о поединке, который пройдёт в Лас-Вегасе 2 ноября. Ранее сообщалось, что Ковалёв, 24 августа победивший британца Энтони Ярда, хотел бы провести бой позже. После напряжённого поединка россиянин хочет получить больше времени для восстановления.
Ковалёв победил Ярда техническим нокаутом в 11-м раунде. При этом сам россиянин едва не оказался в нокауте в восьмом раунде.
Ранее Альварес оставил вакантным титул чемпиона мира по версии IBF, поскольку отказался от поединка с украинцем Сергеем Деревянченко, в котором он должен был защищать титул. После этого Альварес остался чемпионом мира по версиям WBC и WBA в среднем весе.
- 8 сентября 2019
-
20:54
-
19:29
-
18:47
-
17:10
-
16:39
-
16:13
-
15:52
-
15:11
-
14:39
-
14:22
-
13:35
-
12:12
-
11:17Гольцов: пока Хабиб не величайший Эксклюзив
-
10:50Финкельштейн: круче Хабиба никого нет Эксклюзив
-
10:24
-
10:10
-
09:40
-
09:33
-
09:25
-
09:17
-
08:40
-
08:30
-
04:48
-
04:29
-
03:52
-
03:36
-
03:27
-
02:55
-
02:41
-
02:30
-
02:08
-
01:48
-
01:30
-
01:18
-
01:12