Источник: Ковалёв встретится с Альваресом 2 ноября

Российский боксёр, чемпион мира по версии WBO Сергей Ковалёв вернётся на ринг 2 ноября 2019 года, сообщает The Athletic. Соперником Ковалёва станет чемпион мира по версиям WBC Franchise и WBA Super мексиканцем Сауль Альварес.



По информации источника, стороны боксёров договорились о поединке, который пройдёт в Лас-Вегасе 2 ноября. Ранее сообщалось, что Ковалёв, 24 августа победивший британца Энтони Ярда, хотел бы провести бой позже. После напряжённого поединка россиянин хочет получить больше времени для восстановления.



Ковалёв победил Ярда техническим нокаутом в 11-м раунде. При этом сам россиянин едва не оказался в нокауте в восьмом раунде.



Ранее Альварес оставил вакантным титул чемпиона мира по версии IBF, поскольку отказался от поединка с украинцем Сергеем Деревянченко, в котором он должен был защищать титул. После этого Альварес остался чемпионом мира по версиям WBC и WBA в среднем весе.