Тухугов: братья, вы бомбочки
Российский боец UFC Зубайра Тухугов поздравил соотечественников с победами на турнире UFC 242 в Абу-Даби. Сам Тухугов завершил поединок с Лероном Мёрфи ничейным исходом.
«Мои братья в очередной раз доказали своё превосходство в октагоне, радость вашей победы затмила мою ничью, братья, вы бомбочки», — написал в своём «инстаграме» Зубайра Тухугов.
Посмотреть публикацию можно в «инстаграме» Зубайры Тухугова.
В главном поединке турнира Хабиб Нурмагомедов победил удушающим приёмом Дастина Порье и во второй раз защитил титул чемпиона организации в лёгком весе. Победы также одержали Ислам Махачев, Омари Ахмедов и Муслим Салихов.
«Чемпионат» вёл онлайн-трансляцию боя Хабиба с Порье.
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