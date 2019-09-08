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Тухугов: братья, вы бомбочки

Тухугов: братья, вы бомбочки
Бокс/ММА / ММА 0

Российский боец UFC Зубайра Тухугов поздравил соотечественников с победами на турнире UFC 242 в Абу-Даби. Сам Тухугов завершил поединок с Лероном Мёрфи ничейным исходом.

«Мои братья в очередной раз доказали своё превосходство в октагоне, радость вашей победы затмила мою ничью, братья, вы бомбочки», — написал в своём «инстаграме» Зубайра Тухугов.

Посмотреть публикацию можно в «инстаграме» Зубайры Тухугова.

В главном поединке турнира Хабиб Нурмагомедов победил удушающим приёмом Дастина Порье и во второй раз защитил титул чемпиона организации в лёгком весе. Победы также одержали Ислам Махачев, Омари Ахмедов и Муслим Салихов.

«Чемпионат» вёл онлайн-трансляцию боя Хабиба с Порье.

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