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Джошуа хочет провести проходной поединок после реванша с Руисом

Джошуа хочет провести проходной поединок после реванша с Руисом
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа подчеркнул, что собирается получить проходной поединок после реванша с Энди Руисом.

«Нет, я собираюсь драться с парнем из паба после боя с Энди Руисом. Так делает весь супертяжёлый вес, верно? Я подумал, а почему я всегда сражаюсь со сложными и тяжёлыми соперниками? Я хочу провести лёгкий бой после поединка с Руисом. Вот почему я говорю, что буду драться с кем захочу после поединка с Руисом. Не нужно мне говорить об Уайлдере или Тайсоне Фьюри. Сейчас я вижу это именно так», — приводит слова Энтони Джошуа BoxingScene.

1 июня соперники впервые встретились на ринге, тогда Руис одержал сенсационную победу техническим нокаутом. Теперь Джошуа и Руис проведут реванш в декабре в Саудовской Аравии.

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