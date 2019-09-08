Джошуа хочет провести проходной поединок после реванша с Руисом

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа подчеркнул, что собирается получить проходной поединок после реванша с Энди Руисом.



«Нет, я собираюсь драться с парнем из паба после боя с Энди Руисом. Так делает весь супертяжёлый вес, верно? Я подумал, а почему я всегда сражаюсь со сложными и тяжёлыми соперниками? Я хочу провести лёгкий бой после поединка с Руисом. Вот почему я говорю, что буду драться с кем захочу после поединка с Руисом. Не нужно мне говорить об Уайлдере или Тайсоне Фьюри. Сейчас я вижу это именно так», — приводит слова Энтони Джошуа BoxingScene.



1 июня соперники впервые встретились на ринге, тогда Руис одержал сенсационную победу техническим нокаутом. Теперь Джошуа и Руис проведут реванш в декабре в Саудовской Аравии.