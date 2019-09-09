Гаджиев: Хабиб заслужил возглавить рейтинг pound-for-pound. Он главный актив UFC

Генеральный продюсер компании Fight Nights Global Камил Гаджиев прокомментировал победу чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в главном поединке турнира UFC 242 с обладателем титула временного чемпиона американцем Дастином Порье.
«Хабиб заслужил возглавить рейтинг pound-for-pound. Его победная серия впечатляет. На данный момент он главный актив UFC — об этом говорит и его рекордный гонорар за бой с Порье», — приводят слова Гаджиева «Известия».
Нурмагомедов одержал досрочную победу в матче с Порье. В третьем раунде российский спортсмен сумел сломить сопротивление американца и одержал победу, проведя удушающий приём.
Таким образом, Нурмагомедов во второй раз успешно провёл защиту титула и продлил победную серию в смешанных единоборствах до 28 боёв. Что касается Порье, то американец лишился пояса временного чемпиона. У Дастина прервалась серия из пяти побед, он проиграл впервые с 2016 года.
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