Гаджиев: Хабиб заслужил возглавить рейтинг pound-for-pound. Он главный актив UFC

Генеральный продюсер компании Fight Nights Global Камил Гаджиев прокомментировал победу чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в главном поединке турнира UFC 242 с обладателем титула временного чемпиона американцем Дастином Порье.

«Хабиб заслужил возглавить рейтинг pound-for-pound. Его победная серия впечатляет. На данный момент он главный актив UFC — об этом говорит и его рекордный гонорар за бой с Порье», — приводят слова Гаджиева «Известия».

Нурмагомедов одержал досрочную победу в матче с Порье. В третьем раунде российский спортсмен сумел сломить сопротивление американца и одержал победу, проведя удушающий приём.

Таким образом, Нурмагомедов во второй раз успешно провёл защиту титула и продлил победную серию в смешанных единоборствах до 28 боёв. Что касается Порье, то американец лишился пояса временного чемпиона. У Дастина прервалась серия из пяти побед, он проиграл впервые с 2016 года.