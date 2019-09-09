Круз: Фергюсон в достаточной степени сумасшедший, чтобы победить Хабиба

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Доминик Круз оценил шансы американца Тони Фергюсона в возможном бою с Хабибом Нурмагомедовым.
«Тони в достаточной степени сумасшедший для того, чтобы плевать на все последствия. Он очень креативен. Его удары не рифмуются с причинами, это его внутренний поток. Он никогда не выполняет классическую двойку и уход. Его двойка переходит в удар с разворотом или в перекат. Все действия перетекают из одного в другое. Этим он оказывает большое давление на соперников. Он будет давить на Хабиба.
Нурмагомедова нужно заставить отступать. До сих пор мы этого не видели, потому что все беспокоились о скорости его прохода в ноги, о его непредсказуемом оверхенде. У Тони есть безграничная выносливость, наплевательское отношение к опасностям и непоколебимая вера в себя», — приводит слова Круза ESPN.
Хабиб на турнире UFC 242 одержал победу удушающим приёмом над американцем Дастином Порье, сломив сопротивление соперника в третьем раунде. Нурмагомедов во второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC. Эта победа стала для него 28-й в смешанных единоборствах, при этом он не потерпел ни одного поражения.
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