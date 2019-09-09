Джошуа оказался под огнём критики из-за слов о Саудовской Аравии

Бывший чемпион в тяжёлом весе по версии IBF, WBA, WBO и IBO Энтони Джошуа попал под атаку болельщиков в соцсетях, после того как дал интервью, в котором затронул тему соблюдения прав человека в Саудовской Аравии.
7 декабря в Саудовской Аравии Джошуа проведёт матч-реванш с Энди Руисом, действующим чемпионом в тяжёлом весе по версии IBF, IBO, WBA и WBO.
«В стране действует определённая политика, и мы должны соблюдать её. Я соблюдаю закон. Если не получается приехать в страну, всё равно можно посмотреть бой, поддержать меня. Я ценю поддержку от любого сообщества», — цитирует Джошуа BoxingScene.
Слова Джошуа вызвали негодование в социальных сетях. Некоторые из болельщиков британского боксёра не смогут посетить Саудовскую Аравию или по крайней мере опасаются это делать в силу своего гражданства, религии или сексуальных предпочтений.
- 9 сентября 2019
-
11:07
-
09:42
-
09:21
-
03:42
-
02:59
-
01:09
- 8 сентября 2019
-
23:03
-
21:53
-
20:54
-
19:29
-
18:47
-
17:10
-
16:39
-
16:13
-
15:52
-
15:11
-
14:39
-
14:22
-
13:35
-
12:12
-
11:17Гольцов: пока Хабиб не величайший Эксклюзив
-
10:50Финкельштейн: круче Хабиба никого нет Эксклюзив
-
10:24
-
10:10
-
09:40
-
09:33
-
09:25
-
09:17
-
08:40
-
08:30
-
04:48
-
04:29
-
03:52
-
03:36
-
03:27