Джошуа оказался под огнём критики из-за слов о Саудовской Аравии

Бывший чемпион в тяжёлом весе по версии IBF, WBA, WBO и IBO Энтони Джошуа попал под атаку болельщиков в соцсетях, после того как дал интервью, в котором затронул тему соблюдения прав человека в Саудовской Аравии.

7 декабря в Саудовской Аравии Джошуа проведёт матч-реванш с Энди Руисом, действующим чемпионом в тяжёлом весе по версии IBF, IBO, WBA и WBO.

«В стране действует определённая политика, и мы должны соблюдать её. Я соблюдаю закон. Если не получается приехать в страну, всё равно можно посмотреть бой, поддержать меня. Я ценю поддержку от любого сообщества», — цитирует Джошуа BoxingScene.

Слова Джошуа вызвали негодование в социальных сетях. Некоторые из болельщиков британского боксёра не смогут посетить Саудовскую Аравию или по крайней мере опасаются это делать в силу своего гражданства, религии или сексуальных предпочтений.