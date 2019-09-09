Видео: проморолик к Кубку России и Кубку Кавказа по тайскому боксу

С 11 по 14 сентября в Краснодаре во дворце спорта «Олимп» пройдут всероссийские соревнования по тайскому боксу «Кубок России» и «Кубок Кавказа».

В рамках Кубка России выступят мужчины и женщины (18-40 лет). За Кубок Кавказа поборются юниоры и юниорки (16-17 лет), юноши и девушки (14-15 лет), а также мальчики и девочки (12-13 лет). Начало соревнований: ежедневно с 12:00 (время местное), вход свободный.

Организаторы турнира выпустили проморолик, посвящённый соревнованиям.

Посмотреть проморолик можно в «Инстаграме».