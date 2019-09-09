Видео: проморолик к Кубку России и Кубку Кавказа по тайскому боксу
С 11 по 14 сентября в Краснодаре во дворце спорта «Олимп» пройдут всероссийские соревнования по тайскому боксу «Кубок России» и «Кубок Кавказа».
В рамках Кубка России выступят мужчины и женщины (18-40 лет). За Кубок Кавказа поборются юниоры и юниорки (16-17 лет), юноши и девушки (14-15 лет), а также мальчики и девочки (12-13 лет). Начало соревнований: ежедневно с 12:00 (время местное), вход свободный.
Организаторы турнира выпустили проморолик, посвящённый соревнованиям.
Посмотреть проморолик можно в «Инстаграме».
- 9 сентября 2019
-
13:07
-
12:13
-
11:07
-
09:42
-
09:21
-
03:42
-
02:59
-
01:09
- 8 сентября 2019
-
23:03
-
21:53
-
20:54
-
19:29
-
18:47
-
17:10
-
16:39
-
16:13
-
15:52
-
15:11
-
14:39
-
14:22
-
13:35
-
12:12
-
11:17Гольцов: пока Хабиб не величайший Эксклюзив
-
10:50Финкельштейн: круче Хабиба никого нет Эксклюзив
-
10:24
-
10:10
-
09:40
-
09:33
-
09:25
-
09:17
-
08:40
-
08:30
-
04:48
-
04:29
-
03:52
Партнерский контент