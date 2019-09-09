Порье: я побеждён, но со мной не покончено

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье, потерявший титул в бою с Хабибом Нурмагомедовым, дал понять, что не собирается завершать карьеру.
«Я не получил результат, на который рассчитывал в субботу. Такое иногда случается, когда гонишься за величием. Я отдал этому всего себя. Я побеждён, но со мной не покончено.
Спасибо всем за поддержку. Это целый мир для меня. Проиграть — по-настоящему больно. Но мне знакомо это ощущение», — написал Порье на своей странице в «Инстаграме».
Бой Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье состоялся 7 сентября. Американец проиграл Хабибу удушающим приёмом в третьем раунде. Это поражение стало для него первым с 2016 года. В UFC он провёл 23 поединка, победив в 17 из них. Ещё пять раз он терпел поражение, а один бой был признан несостоявшимся.
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