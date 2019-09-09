Нурмагомедов поблагодарил наследного принца Абу-Даби за гостеприимство
Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поблагодарил наследного принца Абу-Даби Мухаммада бин-Заида Аль-Нахьяна за гостеприимство. Фотографию с шейхом Хабиб Нурмагомедов опубликовал на своей странице в «Инстаграме».
«Очень рад знакомству с Шейхом Мохаммедом бин Зайидом Аль Нахьяном. Спасибо за приглашение и за гостеприимство», — написал Нурмагомедов.
Напомним, 7 сентября в Абу-Даби состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 242, в главном поединке которого Хабиб Нурмагомедов защищал чемпионский пояс в бою с Дастином Порье. Нурмагомедов одержал досрочную победу удушающим приёмом в третьем раунде. Эта защита титула стала для Хабиба уже второй — в октябре 2018 года он победил Конора Макгрегора.
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