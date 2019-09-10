Гаджиев: Абдулманап Нурмагомедов — главный герой UFC 242

Генеральный продюсер компании Fight Nights Global Камил Гаджиев считает, что Абдулманап Нурмагомедов стал главным героем турнира UFC 242. Абдулманап впервые смог быть секундантом своего сына, Хабиба Нурмагомедова на турнирах UFC — ранее у него были проблемы с визой в США. Турнир UFC 242 проходил в Абу-Даби.



«Абдулманап Нурмагомедов — главный герой прошедшего в Абу-Даби турнира UFC 242. Именно на него надел свой пояс после боя Хабиб Нурмагоемдов, отдав отцу дань уважения за тот долгий и сложный путь, что он прошёл в ММА», — написал Гаджиев в своём «инстаграме».

Нурмагомедов одержал досрочную победу в матче с Дастином Порье. В третьем раунде российский спортсмен сумел сломить сопротивление американца и одержал победу, проведя удушающий приём.



Таким образом, Нурмагомедов во второй раз успешно провёл защиту титула и продлил победную серию в смешанных единоборствах до 28 боёв. Что касается Порье, то американец лишился пояса временного чемпиона. У Дастина прервалась серия из пяти побед, он проиграл впервые с 2016 года.