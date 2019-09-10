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Фьюри: не стану смотреть бой ублюдков Джошуа и Руиса

Фьюри: не стану смотреть бой ублюдков Джошуа и Руиса
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри признался, что его не интересует матч-реванш между Энди Руисом, чемпионом в тяжёлом весе по версиям IBF, IBO, WBA и WBO, и Энтони Джошуа, которого мексиканец победил в июне.

Новый бой Руиса и Джошуа состоится 7 декабря в Саудовской Аравии.

«Меня вообще это не интересует. Не волнует этот бой, я даже смотреть его не буду. 7 декабря я буду очень занят. Мне неинтересен этот бой, потому что меня не интересуют эти ублюдки. Совсем не интересуют», — приводит слова Фьюри BoxingScene.

Следующим соперником Фьюри станет шведский боксёр Отто Уаллин. Бой состоится 14 сентября. Если Фьюри победит, то в феврале 2020 года его может ожидать матч-реванш с Деонтеем Уайлдером, чемпионом в тяжёлом весе по версии WBC.

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