Фергюсон рассказал о стычке с Нурмагомедовым в отеле

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Тони Фергюсон вспомнил историю с участием Хабиба Нурмагомедова, действующего чемпиона организации в лёгком весе. Фергюсон рассказал, что между ним и Нурмагомедовым произошла стычка в одном из отелей, однако не сообщил, когда именно это произошло.
По словам Фергюсона, когда он регистрировался в отеле, его окружили Нурмагомедов и его команда, а вскоре после этого Хабиб и его менеджер Али Абдель-Азиз пытались его запугать.
«Я сказал: чувак, что за дела? Затем, чуть позже, мы с командой снова столкнулись с ними. Я сказал: серьёзно? Эти чуваки просто кучка чёртовых задир.
Мы с Абдель-Азизом не так давно обменялись парой слов. Он понимает, с кем имеет дело. Я в такие игры не играю», — приводит слова Фергюсона MMAJunkie.
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