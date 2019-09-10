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Фергюсон: Хабиб борется, как мокрое одеяло

Фергюсон: Хабиб борется, как мокрое одеяло
Бокс/ММА / ММА 0

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Тони Фергюсон прокомментировал победу российского бойца Хабиба Нурмагомедова над американцем Дастином Порье. Нурмагомедов одержал досрочную победу, проведя удушающий приём в третьем раунде, и защитил титул чемпиона в лёгком весе.

«Каким мне показался Хабиб? Ленивым, однообразным. Он прижимает соперника к клетке, начинает давить на него всем весом, но не предпринимает активных действий. У нас в джиу-джитсу это называется «мокрым одеялом», — приводит слова Фергюсона ESPN.

Фергюсон заявил, что у него не возникнет трудностей в бое с Нурмагомедовым, если до этого дойдёт.

«Респект ему за победу. Но я не раз готовился к бою с ним. Он отличный боец, но мы понимаем, как взломать этот код», — добавил он.

Фергюсон рассказал о стычке с Нурмагомедовым в отеле
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