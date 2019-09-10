Тактаров усомнился, что бой Нурмагомедова и Фергюсона когда-либо состоится
Бывший боец смешанных единоборств Олег Тактаров оценил шансы на то, что Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон когда-либо вместе выйдут в октагон, чтобы сразиться друг с другом, как крайне низкие.
7 сентября Нурмагомедов в бое с Дастином Порье одержал досрочную победу, проведя удушающий приём в третьем раунде, и защитил титул чемпиона в лёгком весе, и теперь его следующим соперником может стать Фергюсон.
«С Фергюсоном у них какая-то чёрная полоса, чёрная метка. Я не уверен, что Хабиб и Тони когда-то встретятся, то один травмированный, то другой. Они как слышат имя друг друга, начинается полоса травм, несгонка веса и прочее. Я не уверен, что этот бой когда-то состоится», — приводит слова Тактарова Sport24.
Фергюсон рассказал о стычке с Нурмагомедовым в отеле
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