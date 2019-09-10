Ковалёв: желания получить гражданство США нет. Грин-карты достаточно
Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв признался, что не стремится во что бы тони стало получить гражданство США. По его словам, ему вполне достаточно грин-карты.
«Хотел бы я получить гражданство США? Ну, пока об этом говорить вообще сложно. Как бы меня не выселили оттуда вообще. А вообще, желания получить гражданство США нет. У меня есть грин-карта, вид на жительство. Этого достаточно», — приводит слова Ковалёва Sport24.
Ковалёв большую часть профессиональной карьеры провёл в США. Также он тренируется под руководством американского специалиста Бадди Макгирта. Минувший поединок Сергей впервые за долгие годы провёл в России. 24 августа на вечере бокса в Челябинске он нокаутировал Энтони Ярда.
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