Бывший боец UFC из России отстранён USADA за применение эритропоэтина

Экс-боец UFC российский тяжеловес Дмитрий Смоляков получил дисквалификацию от USADA за проваленный допинг-тест, сообщает MMA Fighting. В пробах Смолякова был обнаружен эритропоэтин. Положительные пробы были взяты у него перед и после турнира UFC Fight Night 150, в котором он досрочно проиграл бывшему игроку в американский футбол Грегу Харди.

За нарушение антидопинговой политики Смоляков отстранён USADA на два года. Началом дисквалификации считается дата забора провального допинг-теста. Таким образом, на территории США он сможет вернуться в бои в апреле 2021 года.

После поражения от Харди Смоляков был жёстко раскритикован президентом UFC Дэной Уайтом и отчислен из промоушена. В UFC он провёл три боя — и все их проиграл.