Ковалёв в случае срыва боя с Альваресом встретится с Гвоздиком или Бетербиевым

Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв, как ожидается, проведёт следующий поединок 2 ноября 2019 года с Саулем Альваресом. Контракт на бой ещё не подписан, и у россиянина есть запасной план на случай срыва противостояния с Канело. По словам Ковалёва, также он рассматривает вариант объединительного боя с победителем пары Артур Бетербиев — Александр Гвоздик.

«Если не получится организовать бой с Альваресом, буду драться с победителем пары Гвоздик — Бетербиев», — приводит слова Ковалёва Sport24.

Чемпион мира по версии WBC в полутяжёлом дивизионе Александр Гвоздик встретится с обладателем титула по версии IBF Артуром Бетербиевым 18 октября 2019 года на вечере бокса в Филадельфии (штат Пенсильвания, США).

Напомним, Сергей Ковалёв предыдущий раз выступил 24 августа. На вечере бокса в Челябинске он нокаутировал Энтони Ярда.