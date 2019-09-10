Ковалёв в случае срыва боя с Альваресом встретится с Гвоздиком или Бетербиевым

Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв, как ожидается, проведёт следующий поединок 2 ноября 2019 года с Саулем Альваресом. Контракт на бой ещё не подписан, и у россиянина есть запасной план на случай срыва противостояния с Канело. По словам Ковалёва, также он рассматривает вариант объединительного боя с победителем пары Артур Бетербиев — Александр Гвоздик.
«Если не получится организовать бой с Альваресом, буду драться с победителем пары Гвоздик — Бетербиев», — приводит слова Ковалёва Sport24.
Чемпион мира по версии WBC в полутяжёлом дивизионе Александр Гвоздик встретится с обладателем титула по версии IBF Артуром Бетербиевым 18 октября 2019 года на вечере бокса в Филадельфии (штат Пенсильвания, США).
Напомним, Сергей Ковалёв предыдущий раз выступил 24 августа. На вечере бокса в Челябинске он нокаутировал Энтони Ярда.
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