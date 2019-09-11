Порье хочет получить поединок с Макгрегором

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье хочет встретиться с бывшим чемпионом организации в двух весовых категориях Конором Макгрегором. Об этом он написал на своей странице в «Твиттере».

«Думаю, что мой бой с Конором на данный момент имеет большой смысл», — говорится в сообщении.

Напомним, Дастин Порье минувший поединок провёл 7 сентября на турнире в Абу-Даби. В главном бою вечера он досрочно уступил Хабибу Нурмагомедову. Это поражение стало для него первым с 2016 года. Что касается Конора, то он минувший бой также провёл с Хабибом. В октябре 2018 года он, как и Порье, досрочно проиграл россиянину.

Добавим, что в прошлом Макгрегор и Порье уже встречались. В 2014 году ирландец нокаутировал соперника менее чем за две минуты.