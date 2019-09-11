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Макгрегор пообещал уложить Порье за 90 секунд

Макгрегор пообещал уложить Порье за 90 секунд
Бокс/ММА / ММА 0

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор отреагировал на заявление бывшего временного чемпиона организации в лёгком весе Дастина Порье. После поражения в поединке с Хабибом Нурмагомедовым американский боец сказал, что проведение его боя с Макгрегором имеет смысл.

«Я уложу тебя на канвас за 90 секунд, парень. Ты обязан произносить моё имя с большим уважением. «Макгрегор не следующий». Чёрт побери, Макгрегор всегда следующий! Макгрегор — это цель! Всегда! Скажи так — и я подумаю об этом», — написал Макгрегор в своём «твиттере».

Посмотреть комментарий Макгрегора можно в «Твиттере».

После поражения в бое с Нурмагомедовым Порье потерял пять позиций в сводном рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории. Российский боец остался на второй строчке.

Нурмагомедов не смог подняться на 1-е место рейтинга UFC после победы над Порье
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