Макгрегор пообещал уложить Порье за 90 секунд

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор отреагировал на заявление бывшего временного чемпиона организации в лёгком весе Дастина Порье. После поражения в поединке с Хабибом Нурмагомедовым американский боец сказал, что проведение его боя с Макгрегором имеет смысл.

«Я уложу тебя на канвас за 90 секунд, парень. Ты обязан произносить моё имя с большим уважением. «Макгрегор не следующий». Чёрт побери, Макгрегор всегда следующий! Макгрегор — это цель! Всегда! Скажи так — и я подумаю об этом», — написал Макгрегор в своём «твиттере».

Посмотреть комментарий Макгрегора можно в «Твиттере».

После поражения в бое с Нурмагомедовым Порье потерял пять позиций в сводном рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории. Российский боец остался на второй строчке.