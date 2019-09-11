Руис не позволил Джошуа подержаться за пояса во время медиатура

Действующий чемпион в тяжёлом весе по версиям IBF, WBA, WBO и IBO мексиканец Энди Руис заявил, что не позволяет своему сопернику британцу Энтони Джошуа прикоснуться к утраченным чемпионским поясам.

Матч-реванш Джошуа и Руиса состоится в Саудовской Аравии 7 декабря. 1 июня британский боксёр потерпел поражение в бое с мексиканцем, после того как на фотосессии перед поединком позволил ему подержаться за чемпионские пояса. Вскоре после этого Энтони признал, что ему не стоило так делать.

Руис же отказался делать то же самое и не позволил Джошуа подержаться за его пояса во время медиатура на минувшей неделе.

«Нет, нет. Он позволил мне подержаться за пояса перед боем в Нью-Йорке. Мне очень жаль, но я не позволяю ему делать то же самое», — приводит слова Руиса BoxingScene.

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