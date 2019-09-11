Фьюри: такого тяжеловеса, как я, не было никогда
Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри в преддверии поединка со шведским боксёром Отто Уаллином, который состоится 14 сентября, заявил, что в состоянии победить всех соперников по дивизиону.
«Я могу победить их всех одной рукой. У меня молниеносные рефлексы как для гиганта. Я гигант в тяжёлом весе, никогда не было такого тяжеловеса, как я, и нет никого, кто мог бы двигаться, как я.
Я фрик по своей природе, бросаю вызов законам гравитации. Человек моего роста и веса вообще не должен уметь так двигаться», — цитирует Фьюри Boxing News.
Если Фьюри победит Уаллина, то в феврале 2020 года его может ожидать матч-реванш с Деонтеем Уайлдером, чемпионом в тяжёлом весе по версии WBC.
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