Фьюри: такого тяжеловеса, как я, не было никогда

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри в преддверии поединка со шведским боксёром Отто Уаллином, который состоится 14 сентября, заявил, что в состоянии победить всех соперников по дивизиону.

«Я могу победить их всех одной рукой. У меня молниеносные рефлексы как для гиганта. Я гигант в тяжёлом весе, никогда не было такого тяжеловеса, как я, и нет никого, кто мог бы двигаться, как я.

Я фрик по своей природе, бросаю вызов законам гравитации. Человек моего роста и веса вообще не должен уметь так двигаться», — цитирует Фьюри Boxing News.

Если Фьюри победит Уаллина, то в феврале 2020 года его может ожидать матч-реванш с Деонтеем Уайлдером, чемпионом в тяжёлом весе по версии WBC.