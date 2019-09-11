Уайлдер: если мы сразимся с Руисом, я вырублю его

Чемпион мира по версии WBC в тяжёлом весе американский боксёр Деонтей Уайлдер прокомментировал ход его возможного поединка с мексиканцем Энди Руисом, действующим чемпионом в тяжёлом весе по версиям IBF, WBA, WBO и IBO.

Руис станет претендентом на участие в объединительном бое в случае, если одолеет британского боксёра Энтони Джошуа в матче-реванше 7 декабря в Саудовской Аравии. Уайлдеру же для этого понадобится вновь выйти на ринг против Луиса Ортиса и Тайсона Фьюри.

Уайлдера спросили, по какому сценарию, по его мнению, проходил бы поединок с Руисом.

«Вначале это будет хороший бой, пока мы не почувствуем друг друга. Как только я почувствую его, он свалится, чёрт побери, как и все остальные. Я вышибу всё из его задницы. Не знаю, как ещё выразить это.

Не думаю, что кто-то ожидал услышать от меня что-то иное. Если мы сразимся, я вырублю его», — приводит слова Уайлдера BoxingScene.