Узбекский боец ММА скончался после уличной драки

Известный в Узбекистане боец смешанных единоборств Муслимбек Омонов скончался в больнице от полученных в уличной драке травм, сообщает «Р-Спорт». По информации источника, в ночь на 11 сентября в одном из кафе Ташкента между двумя компаниями произошёл конфликт. Молодые люди отправились выяснять отношения и устроили драку.



Трое участников потасовки обратились в больницу, один из них, Муслимбек Омонов, скончался в больнице от полученных травм. Других подробностей происшествия пока нет.



ГУВД Ташкента возбудило уголовное дело по статье «Умышленное нанесение тяжких телесных повреждений».



Это уже второй случай гибели бойца ММА в Узбекистане — летом 2018 года в драке погиб чемпион страны Жамшид Кенжаев.

Боец MMA погиб в Ташкенте после конфликта с охраной ночного клуба