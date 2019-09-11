Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Узбекский боец ММА скончался после уличной драки

Узбекский боец ММА скончался после уличной драки
Бокс/ММА / ММА 0

Известный в Узбекистане боец смешанных единоборств Муслимбек Омонов скончался в больнице от полученных в уличной драке травм, сообщает «Р-Спорт». По информации источника, в ночь на 11 сентября в одном из кафе Ташкента между двумя компаниями произошёл конфликт. Молодые люди отправились выяснять отношения и устроили драку.

Трое участников потасовки обратились в больницу, один из них, Муслимбек Омонов, скончался в больнице от полученных травм. Других подробностей происшествия пока нет.

ГУВД Ташкента возбудило уголовное дело по статье «Умышленное нанесение тяжких телесных повреждений».

Это уже второй случай гибели бойца ММА в Узбекистане — летом 2018 года в драке погиб чемпион страны Жамшид Кенжаев.

Боец MMA погиб в Ташкенте после конфликта с охраной ночного клуба
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент