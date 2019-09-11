Узбекский боец ММА скончался после уличной драки
Известный в Узбекистане боец смешанных единоборств Муслимбек Омонов скончался в больнице от полученных в уличной драке травм, сообщает «Р-Спорт». По информации источника, в ночь на 11 сентября в одном из кафе Ташкента между двумя компаниями произошёл конфликт. Молодые люди отправились выяснять отношения и устроили драку.
Трое участников потасовки обратились в больницу, один из них, Муслимбек Омонов, скончался в больнице от полученных травм. Других подробностей происшествия пока нет.
ГУВД Ташкента возбудило уголовное дело по статье «Умышленное нанесение тяжких телесных повреждений».
Это уже второй случай гибели бойца ММА в Узбекистане — летом 2018 года в драке погиб чемпион страны Жамшид Кенжаев.
Боец MMA погиб в Ташкенте после конфликта с охраной ночного клуба
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