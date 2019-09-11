Абдель-Азиз заявил, что вес Хабиба соответствует полутяжёлой весовой категории

Али Адбель-Азиз, менеджер российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, поделился мыслями о бывшем чемпионе организации в двух весовых категориях Жорже Сен-Пьере. По словам Абдель-Азиза, Нурмагомедов в обычной жизни тяжелее Сен-Пьера и мог бы выступать в полутяжёлом весе, так что у Али нет сомнений, что Сен-Пьер может сделать вес для лёгкого дивизиона. Ранее Нурмагомедов заявил, что готов драться с Жоржем только в лёгком весе.



«Хабиб хочет драться ради наследия. А бой с Жоржем Сен-Пьером будет огромным поединком. Дэна Уайт — бизнесмен, думаю, бой с Сен-Пьером принесёт больше денег и первых полос изданий. Люди хотят этого боя.



Вес Сен-Пьера находится в районе 84 кг, Хабиб весит 86 кг. Он меньше Хабиба. У меня нет никаких сомнений, что Сен-Пьер сможет сделать вес в лёгкую категорию. Будет здорово увидеть бой двух легенд. Поединок с Сен-Пьером может пройти в 2019 году в Канаде на арене вместимостью 60 тысяч зрителей в декабре. Или в январе, феврале, марте, апреле — неважно», — сказал Абдель-Азиз в интервью TMZ.

Менеджер Нурмагомедова: Сен-Пьер станет следующим соперником Хабиба