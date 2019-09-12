Председатель правительства Дагестана Артём Здунов сообщил, что чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прилетел в Махачкалу, столицу республики.

«Дорогие друзья, сегодня поздно ночью в аэропорту столицы встретили чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Хабиб Нурмагомедов 7 сентября в Абу-Даби победил в третьем раунде удушающим приёмом американского спортсмена Дастина Порье и таким образом защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе. Эта победа стала 28-й в карьере нашего бойца, при этом он не потерпел ни одного поражения. В Дагестане Хабиба не было 100 дней. Торжественный приём прошёл под зажигательные танцы легендарного коллектива «Лезгинка», — написал Здунов в своём «инстаграме».

Посмотреть пост Здунова можно в «Инстаграме».

Несмотря на победу над Порье, Нурмагомедов остался на второй строчке сводного рейтинга UFC вне зависимости от весовой категории.