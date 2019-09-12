Уиттакер: в ближайшее время Хабиба не победит никто
Чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер высоко оценил мастерство российского бойца Хабиба Нурмагомедова, который 7 сентября защитил титул чемпиона организации в лёгком весе, проведя удушающий приём в третьем раунде поединка с американцем Дастином Порье.
«Не вижу, как Хабиб может проиграть в ближайшее время. Не могу это представить. Он победил Дастина Порье, а это отличный боец. Видите ли, все бойцы, которые выходят на бой с Хабибом, заранее понимают, как он будет действовать. Они знают это. Уверен, Дастин и его бригада работали над действиями в защите в борьбе», — приводит слова Уиттакера MMAJunkie.
Следующим соперником Нурмагомедова может стать американский боец Тони Фергюсон, бывший чемпион UFC в лёгком весе.
Фергюсон: вижу много дыр в защите Хабиба
- 12 сентября 2019
-
10:42
-
09:11
-
03:48
-
00:44
- 11 сентября 2019
-
23:48
-
21:43
-
21:30
-
20:43
-
19:59
-
18:30
-
17:45
-
15:30
-
14:20
-
13:29
-
12:27
-
11:20
-
10:30
-
09:24
-
00:37
- 10 сентября 2019
-
23:58
-
22:24
-
21:45
-
20:58
-
19:48
-
18:39
-
17:59
-
15:44
-
14:34
-
13:25
-
12:28
-
11:54
-
10:52
-
09:45
-
00:58
- 9 сентября 2019
-
23:43
Партнерский контент