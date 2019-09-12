Уиттакер: в ближайшее время Хабиба не победит никто

Чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер высоко оценил мастерство российского бойца Хабиба Нурмагомедова, который 7 сентября защитил титул чемпиона организации в лёгком весе, проведя удушающий приём в третьем раунде поединка с американцем Дастином Порье.

«Не вижу, как Хабиб может проиграть в ближайшее время. Не могу это представить. Он победил Дастина Порье, а это отличный боец. Видите ли, все бойцы, которые выходят на бой с Хабибом, заранее понимают, как он будет действовать. Они знают это. Уверен, Дастин и его бригада работали над действиями в защите в борьбе», — приводит слова Уиттакера MMAJunkie.

Следующим соперником Нурмагомедова может стать американский боец Тони Фергюсон, бывший чемпион UFC в лёгком весе.