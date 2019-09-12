Гэтжи заявил о желании сразиться с Макгрегором

Американский боец смешанного стиля Джастин Гэтжи, выступающий в UFC в лёгкой весовой категории, признался, что готов выйти в октагон с ирландцем Конором Макгрегором, бывшим чемпионом организации в двух категориях. В настоящее время Гэтжи готовится к поединку с Дональдом Серроне в рамках турнира UFC on ESPN+ 16.

«Если этот чёртов ирландец захочет вернуться — я здесь, парень. Я как раз тот, кто нужен, чтобы вернуть его в октагон», — цитирует Гэтжи MMAJunkie.

Также американский спортсмен раскритиковал Макгрегора, который, по его мнению, подаёт плохой пример детям.

«Факты есть факты. Нельзя так вести себя на публике и ожидать, что дети будут с уважением на это смотреть. Ты влияешь на них, ты для них герой — и ты дурак, если думаешь, что они не собираются пойти по твоим стопам», — добавил Гэтжи.