Волков: UFC всё время заставляет меня биться с неудобными соперниками

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков рассказал об ожиданиях перед боем с бразильцем Джуниором дос Сантосом, который состоится 9 ноября в Москве. Волков и дос Сантос, выступающие в тяжёлом весе, сразятся в рамках турнира UFC Fight Night 163.
«Надо сказать, что соперник неплохой. Дос Сантос – боец мирового уровня, который был чемпионом UFC. Сейчас он в хорошей форме, переживает второе дыхание. Оппонент будет для меня непростой.
В UFC нет простых соперников. Как только я подписал контракт с UFC, организация перестала меня щадить и почему-то давала мне всех соперников, которые мне неудобны. И даже когда появился UFC в России, мне всё равно дают очень сильных соперников, несмотря на то что я хочу полегче.
Очень здорово, что оппонент находится выше меня в рейтинге. После этого боя я надеюсь, что при удачном исходе включусь в гонку за пояс. Именно это меня мотивирует. У меня нет никаких других вариантов, кроме как считать себя фаворитом в этом поединке», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.
Также Волков заявил, что в ближайшие годы способен стать чемпионом UFC.
“Уверен, что в ближайшие годы стану чемпионом UFC. В этом году будет это сложно сделать, если, правда, я не буду выступать раз в два месяца. Надо посмотреть следующий поединок, какова будет успешность следующего боя.
Что касается этого поединка, то видно, что организация UFC заинтересована в том, чтобы я вступил в борьбу за чемпионство, так как они предоставили мне соперника из топ-3. Всё будет зависеть только от моих личных успехов”, — добавил он.
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