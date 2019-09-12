Вице-президент UFC назвал российских бойцов, способных выйти на уровень Хабиба

Вице-президент UFC по России и СНГ Андрей Громковский рассказал, кто, по его мнению, в ближайшей перспективе способен сравняться по популярности с Хабибом Нурмагомедовым, действующим чемпионом организации в лёгком весе. Громковский утвердительно ответил на вопрос, способен ли стать таким бойцом Пётр Ян, и назвал ещё несколько фамилий.
«К этому готов как Ян, так и Ислам Махачев. Не стоит списывать со счетов и Александра Волкова, который в Москве подерётся с Джуниором дос Сантосом», — приводит слова Громковского RT на русском.
Также Громковский дал понять, что трешток, которым не пренебрегает Конор Макгрегор, бывший чемпион в двух весовых категориях, не является наиболее важной частью UFC.
“На вещах UFC можно увидеть латинскую аббревиатуру HRSD, что в переводе с английского расшифровывается как «Честь. Уважение. Сила. Дисциплина». Это и есть те ключевые ценности, которые мы хотели бы нести. Да, существует трешток, но я не считаю его наиболее важной частью MMA”, — добавил он.
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